Agents of SHIELD, Chloe Bennet compie 29 anni: gli auguri di Clark Gregg e delle co-star

La tornata finale dei 20 anni è un periodo importante della vita di ognuno di noi e la sua alba va festeggiata a dovere, anche quando le norme sul distanziamento non permettono di pensare a feste in grande stile: alla Quake di Agents of SHIELD Chloe Bennet, d'altronde, le dimostrazioni d'affetto non stanno mancando di certo.

L'attrice di Daisy Johnson, nata il 18 aprile del 1992, ha infatti compiuto nella giornata di ieri i suoi primi 29 anni, chiudendo un anno che aveva visto la star Marvel risultare positiva al COVID solo pochi mesi fa: l'aver superato alla grande il contagio è dunque un altro motivo per festeggiare, come dimostrano i tanti messaggi di auguri arrivati da fan e colleghi.

Primo fra tutti, ovviamente, Clark Gregg: "Tanti auguri, Chloe Bennet! Sei la mia sorellina terribile, ti voglio bene da qui alla luna (e poi la tua maglietta è fantastica)" scrive l'agente Coulson, postando una foto dell'attrice con indosso una maglietta davvero indimenticabile. A quelli di Gregg si aggiungono dunque anche gli auguri di Elizabeth Henstridge ("Buon compleanno, angelo caduto sulla Terra") e quelli di tanti altri fan.

Compleanni a parte, comunque, è tempo di tornare a pensare al futuro dello show e dei suoi personaggi: recentemente, a tal proposito, Kevin Feige ha parlato dei possibili ritorni dei protagonisti di Agents of SHIELD nell'MCU.