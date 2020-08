Agents of SHIELD, Chloe Bennet: 'C'è ancora spazio per Quake nel Marvel Universe'

Lo scorso mercoledì si è conclusa negli Stati Uniti la settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., e mentre il Team Coulson ha portato a termine la sua ultima missione, Chloe Bennet non pensa che questa sarà l'ultima volta che la vedremo nei panni di Daisy Johnson a.k.a. Quake.

Parlando con il sito Fandom prima che andasse in onda il series finale di Agents of S.H.I.E.L.D., l'attrice ha rivelato quanto indelebile è stata esattamente per lei la sua esperienza nello show Marvel.

"È davvero qualcosa di piuttosto bizzarro e surreale. E la cosa più divertente è che noi qui stiamo parlando di una fine ma in realtà per me non penso finirà mai. Sarà per sempre un'enorme parte della mia vita" spiega Bennet, che si è anche tatuata una margherita sul polso ("A daisy for Daisy" aveva scritto nella caption del post di Instagram.

"Sono cresciuta con questo show, è qui che ho imparato a recitare. Non ho frequentato una scuola di recitazione, mi sono praticamente presentata a Los Angeles quando ero una ragazzina e sono stata trasportata in questo mondo, e ho avuto l'opportunità di crescere assieme a queste persone incredibili" e ne è passato di tempo dal suo esordio nella serie che debuttò nel 2013 su ABC "È davvero surreale ripensare a quando feci il primo provino per lo show. mi sento molto diversa da allora, ma anche la stessa. Pensare che avevi solo 20 anni, mentre ora ne ho 28 e siamo arrivati all'ultimo episodio, e cosa farne di un finale così pieno di significato".

I fan hanno dunque dovuto dire addio a Daisy e l resto del Team Coulson, dei personaggi che in 7 anni hanno conquistato il cuore degli spettatori: "Tutto ciò che vuoi come attore è lavorare a un progetto per il quale ci impiegherai un sacco di ore, che verrà visto da tante persone e magari apprezzato. Che il tuo personaggio venga apprezzato, e quello che sei riuscito a infonderle tu, l'attore. Non puoi davvero chiedere di più".

Eppure, Chloe non pensa che sia finita qui per la sua Quake: "Non credo che questa sarà l'ultima volta che la interpreterò. Sento come se ci fosse ancora spazio nel Marvel Universe per Quake. Quindi, si spera che potremo vederlo accadere".

E voi, che ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Quake nei progetti futuri del MCU? Fateci sapere nei commenti.