Agents of SHIELD: Chloe Bennet filma la sua reazione dopo aver letto il copione finale

La conclusione di Agents of SHIELD è ormai imminente, dopo sette stagioni infatti scopriremo il finale delle avventure del Team Coulson e degli altri protagonisti della serie. Chloe Bennet, in preparazione dell'ultimo episodio, ha condiviso con i fan un suo filmato.

Potete vedere il video in calce alla notizia, l'attrice ha scelto di caricare sul suo profilo Instagram ufficiale la sua reazione dopo aver ricevuto via mail il copione della puntata conclusiva, commentandolo così: "Scorrete per vedere una stupida. Ho registrato questo video il 14 luglio del 2019, subito prima di leggere il copione finale di Agents of SHIELD. In un modo tipico per la Marvel, non sapevamo cosa sarebbe successo ai nostri personaggi fino a questo momento. Per gli ultimi 7 anni, è sempre stato divertente quando mi arrivava la sceneggiatura nuova via mail, era una occasione per scoprire qualcosa in più su un personaggio che ho interpretato per molto tempo".

Il messaggio di Chloe Bennet continua: "Adesso trovo che sia stato strano ma divertente il fatto che mi sia filmata prima e dopo averlo letto... Perché l'ho fatto? Comunque, questa ero io dopo averlo solo letto, quindi buona fortuna a tutti noi che dovremo vedere la conclusione di Agents of SHIELD".

Siamo sicuri che la puntata finale sarà ben accolta da tutti gli appassionati della serie, per concludere vi segnaliamo alcune anticipazioni sulla conclusione di Agents of SHIELD.