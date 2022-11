Agents of SHIELD, Chloe Bennet ha già firmato per l'esordio con i Marvel Studios?

Marvel's Agents of SHIELD è ancora in uno stato di limbo per quanto riguarda la sua canonicità: è da considerare parte del Marvel Cinematic Universe oppure no? Nel frattempo, la star Chloe Bennet - che nello show interpretava l'eroina Daisy Johnson / Quake - potrebbe aver appena suggerito un suo ritorno nel ruolo e un esordio con i Marvel Studios.

Per sette stagioni, la Bennet ha interpretato Daisy Johnson / Quake in Agents of SHIELD sulla ABC, fornendo allo show un Inumano come personaggio centrale accanto al protagonista preferito dai fan, l'agente Phil Coulson di Clark Gregg. Ci sono state anche voci sul fatto che la Bennet avrebbe ripreso il suo ruolo in futuro nel MCU, anche se la stessa Bennet si è sempre affrettata a smentire queste voci negli ultimi due anni.

Più di un anno fa, alcune indiscrezioni lasciavano intendere che Bennet avrebbe avuto un ruolo nella prima serie della Fase 5 della Marvel, Secret Invasion, ma l'attrice ha chiarito il più possibile di non aver discusso nulla del genere con i Marvel Studios. Naturalmente, continua a sperare di ottenere questa opportunità dopo che il suo personaggio tramutatosi in supereroe ha attraversato un arco narrativo molto movimentato tra il 2013 e il 2020.

Ma ora, grazie a un post sospetto sui social media, i fan potrebbero avere un nuovo motivo per sperare in un ritorno di Daisy Johnson mentre il Marvel Cinematic Universe continua a evolversi. La Bennet ha condiviso su Instagram alcune foto di sé a casa con la didascalia "Scorri verso destra per vedere come si supera un trauma".

Come spesso fa, l'attrice ha sfoderato pose esilaranti, accovacciandosi in una in stile Spider-Man con una massa di capelli che le copre il viso. Ma l'unico piccolo dettaglio che i fan di Quake hanno notato in questa serie di foto è un paio di margherite sbocciate che spuntano dal calzino destro, evocando ricordi del suo personaggio in Agents of SHIELD.

Non ci resta che attendere conferme, ma sicuramente Chloe Bennet è pronta al debutto con i Marvel Studios.