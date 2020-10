Agents of SHIELD, Chloe Bennet ci mostra gli effetti della mascherina sul rossetto

Sin dai primi tempi in cui il mondo ha dovuto aver a che fare con l'emergenza coronavirus una nutrita schiera di esponenti del mondo di Hollywood e dintorni si è prodigata per sensibilizzare i propri fan sulla necessità di rispettare le norme di sicurezza. Le star Marvel non fanno eccezione, protagonisti di Agents of SHIELD inclusi.

A metterci la faccia tramite social è stata stavolta Chloe Bennet, amatissima interprete di Daisy Quake Johnson nella popolare serie Marvel: in una foto postata su Twitter, infatti, l'attrice ci ha mostrato in maniera decisamente autoironica quelli che sono gli effetti della mascherina su chi è abituato ad utilizzare il rossetto.

"Pre-mascherina + post-mascherina quando indossi il rossetto" recita il post di Bennet: nella foto vediamo prima l'attrice in condizioni normali, poi... Beh, la foto parla da sé! Un po' di ironia, dunque, che sicuramente non farà male in un periodo in cui le cose su cui poter scherzare sono decisamente poche.

In casa Marvel, intanto, si è recentemente festeggiata un'importante ricorrenza: pochi giorni fa, infatti, Agents of SHIELD ha compiuto il suo settimo compleanno: il primo episodio dello show andò infatti in onda il 24 settembre 2013! Per celebrarlo a dovere, ecco alcune curiosità su Agents of SHIELD di cui probabilmente non eravate a conoscenza.