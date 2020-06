Agents of Shield, Chloe Bennet nel panico per l'epidemia: 'Sembra un episodio della serie'

La pandemia ha messo in difficoltà anche le star più acclamate del mondo televisivo e cinematografico: dopo aver detto la sua sul finale riservato alla sua Daisy Johnson in Agents of Shield 7, Chloe Bannet si è sbilanciata anche sulla realtà che ci ritroviamo a vivere.

"Sto facendo del mio meglio. Mi sveglio, vado nel panico, faccio colazione, vado nel panico. Apro Instragram, panico. Provo a scrivere sul diario e a tenermi in forma, panico! Credo sia normale. Ho iniziato a fare dei puzzle, quelli da migliaia di pezzi, ma onestamente è più difficile di quanto pensassi. Sto provando a non farmi prendere dal panico per il fatto che sono nel panico", rivela simpaticamente l'attrice a Playboy.

Purtroppo la situazione negli Stati Uniti è ancora molto complessa, e in molti continuano ad essere confinati all'interno delle loro abitazioni, senza sapere bene quando la situazione si risolverà: qualcosa che purtroppo accomuna tutti, ma Bennett ha dichiarato di avere comunque una certa fiducia grazie al suo lavoro:

"A dire il vero, sette stagioni di Agents mi hanno preparato per affrontare qualcosa del genere. Sembra che stiamo vivendo un'episodio reale di Agents of Shield, quindi ci sono relativamente abituata, per fortuna".

Beh, sicuramente i personaggi delle serie Marvel si ritrovano a vivere situazioni davvero assurde e complicate, ma è tutt'altra storia quando la realtà supera la fantasia. Intanto è stato confermato che ci sarà un crossover con gli Avengers ed è stato pubblicato il trailer della seconda puntata di Agents of Shield 7.