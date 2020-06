Agents of SHIELD, Chloe Bennet ha pianto durante il finale: ecco perché

Chi guarda le serie tv lo sa, quando uno show è avvincente, vorremmo non finisse mai. Il secondo episodio della stagione finale di Agents of SHIELD è andato in onda in America lo scorso 3 giugno, e si avvicina per gli appassionati il momento di dire addio ai loro beniamini.

Capita anche agli attori che recitano in queste pellicole da anni, ed è il caso di Chloe Bennet (Daisy Johnson/Quake), che ha recentemente raccontato la sua reazione al finale della serie e del giorno in cui ha ricevuto la sceneggiatura conclusiva della stagione:

"Sono quasi sempre l'ultima a leggere e vedere qualunque cosa. [le sceneggiature] le abbiamo ricevute tutti all'ultimo minuto. Ho anche un video di me prima che la leggessi. Non so perché io sia tanto drammatica, ma ho un vivido ricordo del momento in cui ho letto l'ultimo script. Ricordo di averlo ricevuto sulla mia email, vederlo spuntare dopo sette anni, sapendo fosse l'ultimo, è stato piuttosto surreale. Mi sono creata un momento per questo: ho acceso una candela, ho bevuto un bicchiere di vino, l'ho letta ed ho pianto. Era bizzarro sapere che dovevamo ancora girarla, ed è un episodio gigantesco.[...] La quarantena mi ha dato molto tempo per riflettere quanto pazza, caotica e speciale sia stata quest'esperienza".

Girare l'ultimo episodio, dopo questa premessa, non è stato affatto facile per la Bennet, che ha dichiarato di essere stata per tutta la giornata sull'orlo delle lacrime, sebbene la quasi totalità delle scene fossero dei combattimenti, e "i combattimenti sono la cosa peggiore da girare quando sei emotivo. Sono i due lati opposti del cervello. Ero praticamente sull'orlo delle lacrime tutto il giorno, ed è stato emotivamente svuotante".

Le ultime ore di riprese sono state pesanti, riferisce l'attrice: "È stata una buona giornata di 20 ore; sono ancora stanca. E poi ho tolto le mie cose dalla roulotte e sono uscita dal set - abbiamo girato su quei set per sette anni, e due giorni dopo li hanno buttati giù, il che significava che era davvero la fine - e mi ci è voluto tutto questo tempo in quarantena per accettarlo".

I 13 episodi finali stanno via via sciogliendo gli ultimi intrecci della storia, e se in America hanno già cominciato il conto alla rovescia, in Italia non sono ancora disponibili gli episodi ma possiamo solo guardare il trailer della seconda puntata, anche se lo saranno presto: ecco come vedere Agents of SHIELD 7 a breve su FOX.