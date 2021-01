Agents of SHIELD, Chloe Bennet positiva al COVID: 'Ora va meglio, ma è una lotta dura'

Il 2020 che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato caratterizzato, sembra inutile dirlo, dalla pandemia di COVID-19 che ha sconvolto tutte le nostre abitudini. Anche molti attori e personaggi dello spettacolo sono stati contagiati, e uno degli ultimi casi è quello di Chloe Bannet, tra i protagonisti di Agents of SHIELD.

Ne ha parlato recentemente la stessa attrice nelle sue storie Instagram, sottolineando il fatto di essere sempre stata attenta, aver usato la mascherina e preso ogni precauzione. A quanto pare, Chloe Bennet ora sta meglio, ma ha passato dei momenti difficili.

"Ehi, non sono stata qui per un po', volevo dare un aggiornamento" ha scritto l'interprete di Daisy in Agents of SHIELD. "La mattina di Natale mi sono svegliata con la febbre alta e difficoltà a respirare. Ho fatto il test e sono positiva al COVID-19... è stata una settimana a dir poco tosta. Anche altri membri della mia famiglia sono infetti, abbiamo combattuto insieme. Non ne siamo ancora del tutto fuori, ma per adesso sta andando bene."

Chloe Bennet, come altre volte in passato, ha colto l'occasione per sensibilizzare i suoi follower e metterli in guardia sui rischi che si corrono. "Condivido questo perché voglio ripetere a chiunque ancora non prenda sul serio il COVID, per favore, per favore, per favore, fallo. Prenderlo fa schifo, fa davvero schifo" ha continuato. "Ho sempre indossato a mascherina, ho praticato il distanziamento sociale, ho preso tutte le precauzioni necessarie e sono comunque stata MOLTO male. E sono tra i fortunati."

