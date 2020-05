Agents of SHIELD, Chloe Bennet rassicura i fan sul finale: 'Non sarà come Game of Thrones'

A poche ore dal debutto della settima e ultima stagione di Agents of SHIELD 7 negli Stati Uniti, Chloe Bennet ha svelato le sue sensazioni sull'atteso finale della serie ABC durante un'intervista con Collider, dove tra le altre cose ha parlato anche della possibile reazione dei fan.

"Amo il modo in cui si conclude perché è un vero omaggio alla prima stagione, in cui non tutti gli eroi erano super, ma solo persone" ha spiegato l'attrice, arrivata a meno di sorprese alla sua ultima apparizione nei panni di Daisy Johnson (aka Quake). "Hanno fatto un ottimo lavoro con Daisy durante tutta la serie, sono riusciti a umanizzare cosa significa avere dei superpoteri, e quanto questa responsabilità possa spaventare alcune persone."

Sulle ultime vicende di Daisy, la Bennet ha anticipato: "Ne ha passate tante in tutte le stagioni, che si trattasse di cercare i suoi genitori, gestire i suoi poteri e i problemi da essi derivati, o il risentimento per Coulson. Ha dovuto affrontare molte cose, e nella stagione 7 abbiamo provato a riportare un po' di Skye in Daisy."

L'attrice ha poi rassicurato i fan su eventuali delusioni riguardo al finale, facendo un paragone con l'accoglienza riservata l'anno scorso all'ultima stagione di Game of Thrones: "Questa non è una situazione alla Game of Thrones. Credo che i fan rimarranno soddisfatti dal modo in cui finirà. Ci sono molti finali. Con tutti questi personaggi, lo show può andare in diverse direzioni. Questa serie è stata tenuta in vita dai fan. Penso di poter dire con sicurezza che tutti si sono impegnati per renderla il più godibile possibile, specialmente per le persone che seguono lo show fin dalla prima stagione."

In onda questa notte su ABC, la premiere della settima stagione arriverà in Italia il prossimo 5 giugno su FOX. Nell'attesa, qui potete trovare i poster ufficiali di Agents of SHIELD 7.