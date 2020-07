Agents of SHIELD, Chloe Bennet ricorda: 'Fui l'ultima a scoprire di essere Daisy Johnson'

A pochissime puntate dalla fine della settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., Chloe Bennet a.k.a. Daisy Johnson racconta come si è sentita, ai tempi, nello scoprire di dover interpretare una supereroina Marvel (e anche come fu praticamente l'ultima a venirlo a sapere).

"Onestamente, sono abbastanza sicura che i fan ci siano arrivati molto prima di me" ammette l'attrice in un'intervista con Looper "Anzi, io non lo sapevo proprio. Ho avuto degli indizi, dei presentimenti, verso la fine della prima stagione o anche inizio della seconda, sul fatto che sarei potuta diventare qualcosa di più. Ma non ne sono troppo sicura, ho dei ricordi molto vaghi al riguardo".

Nella prima stagione, dopotutto, Daisy era Skye, un'hacker vagabonda membro del poco raccomandabile gruppo di attivisti Rising Tide, che si unì allo S.H.I.E.L.D. per una serie di motivi completamente differenti da quel che si potesse pensare.

"Però ricordo quando qualcuno mi disse 'Ah, sarai una supereroina!' e io 'Che? il ruolo per cui ho fatto il provino era un hacker un po' sfigata che vive in un van, non era indicato nulla di così fisico'. Ho pensato fosse molto divertente, del tipo 'Non c'è modo. Non sono un tipo atletico. Non riuscirei a fare quella roba'".

Ma il tarlo del dubbio si era ormai insinuato... "Così ho iniziato a dare un'occhiata alle teorie dei fan sul web, e ricordo di aver pensato che forse sarei potuta diventare Mantis p She-Hulk, o qualche personaggio random".

Finché un giorno non arrivò la svolta: "Ma poi c'è stata questa teoria... Ricordo bene il momento, erano tipo le due di notte, e stavo leggendo sul web le varie teorie, e qualcuno scrisse 'Secondo me è Daisy. È Quake, Daisy Johnson'. Allora ho cercato il personaggio su google, e ci ho visto delle somiglianze".

"Se la sono certamente presa comoda nel dirmelo. Probabilmente sarò stata l'ultima a venirlo a sapere!".

Il terzultimo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D., Brand New Day, andrà in onda venerdì 5 agosto negli Stati Uniti, e la settimana seguente su FOX qui in Italia.