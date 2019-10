Agents of SHIELD, per Chloe Bennet la stagione finale soddisferà i fan

Le riprese della settima e ultima stagione di Agents of SHIELD sono terminate, ma per vedere i nuovi episodi bisognerà aspettare il prossimo anno. Nel frattempo, sono iniziate le anticipazioni, anche da parte degli stessi attori, come Chloe Bennet, che interpreta Daisy Johnson / Quake.

In una recente intervista con Digital Spy, infatti, l'attrice ha lasciato intendere che c'è da aspettarsi grandi cose per la stagione finale, che vedrà la squadra SHIELD utilizzare una nuova macchina del tempo e fare i conti con il più vecchio nemico, l'organizzazione terroristica HYDRA.

"Posso dire che siamo tornati indietro nel tempo, quindi dobbiamo arrivare... il nostro obiettivo è tornare a dove eravamo" ha spiegato Chloe Bennet. "Quindi questo significa viaggiare attraverso molti periodi diversi e chissà chi vedremo sulla via del ritorno - sempre se faremo ritorno."

Quest'ultima frase lascia pensare alla possibilità di rivedere qualche personaggio che ha lasciato la serie. Purtroppo, non sarà così per Bobbi Morse, dal momento che Adrianne Palicki ha rivelato di non essere stata contattata per l'ultima stagione.

L'interprete di Daisy Johnson ha poi aggiunto che "le stagioni 4 e 7 di Agents of SHIELD sono sicuramente le mie preferite". Considerando che la quarta è quella che molti fan ritengono la migliore in assoluto, questa affermazione suona piuttosto promettente.

"Per i fan di lunga data sarà molto divertente" promette quindi Chloe Bennet. "Quando hai alle spalle sei stagioni e tutte quelle ore di tv è abbastanza difficile per gli sceneggiatori pensare a che altro fare. Ma la settima stagione è davvero divertente."

Anche gli showrunner di Agents of SHIELD hanno promesso una settima stagione esplosiva. Non resta quindi che aspettare il 2020.