Agents of SHIELD: Chloe Bennet ci svela le novità della Stagione 7

L'ultima stagione di Agents of SHIELD è alle porte, e sale l'attesa di capire cosa succederà ora che la squadra di Coulson è finita negli anni '30 per impedire che i Chronicom trasformino la Terra in Chronyca-3, il loro nuovo pianeta.

Di recente Chloe Bennet, l'agente "Skye" Johnson della serie, ha rilasciato un'intervista a TVLine in cui rivela alcuni dettagli della trama e del suo personaggio nell'imminente settima stagione.

Dopo l'incarnazione in LMD Coulson, gli agenti dello SHIELD dovranno fronteggiare la trasformazione del loro leader e la nuova minaccia aliena che incombe sulla Terra. Skye è allo stesso tempo emozionata di riavere il suo amico di nuovo insieme a loro, ma sa benissimo che Coulson non è lo stesso e dovrà affrontare tutte quelle domande esistenziali che hanno i robot, e, aggiunge: "Clark [Gregg] fa un ottimo lavoro nel seguire quella linea per tutta la stagione. Ovviamente abbiamo Coulson di nuovo con noi, ma è un po 'diverso, ed è una cosa divertente da avere per tutta la stagione".

Cambierà anche l'ambientazione in questa ultima attesissima stagione di Agents of SHIELD, e per la prima volta i nostri eroi non si muoveranno tra i grigi corridoi spaziali, ma nelle strade cittadine di inizio secolo. Il ritorno nell'epoca degli anni Trenta fa emergere anche alcune tematiche sociali del tempo quali la questione femminile ed il problema razziale, che, conferma l'attrice: "È sicuramente qualcosa che lo spettacolo affronta alla Marvel, che si tratti di questioni sessiste o razziali. Ciò significa che non chiuderemo un occhio su com'erano le cose e su come invece sono adesso".

L'ultima stagione vedrà anche il ritorno di Patton Oswalt e di Enver Gjokaj, ma Chloe Bennet assicura che non saranno le uniche sorprese, ed anche il finale di stagione sarà un vero atto d'amore per i fan: "Fanno davvero un ottimo lavoro nel dare ad ogni personaggio un finale appropriato. Ma non voglio dire più niente!".

Insomma, ne vedremo delle belle, e quest'ultima stagione regalerà grandi emozioni agli appassionati della serie tv dell'MCU. Se volete saperne di più su ciò che accadrà, di recente Clark Gregg ha svelato indiscrezioni su LMD Coulson, e potete dare un'occhiata agli splendidi poster di Agents of SHIELD 7.