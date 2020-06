Agents of SHIELD, Chloe Bennet ci svela se è soddisfatta del finale di Daisy

La settima ed ultima stagione di Agents of SHIELD è da poco iniziata ed in molti si domandano se questa sarà l'ultima volta che vedremo gli amati protagonisti della serie. A riguardo è di recente intervenuta anche Chloe Bennet parlando del destino del suo personaggio Daisy

"Direi che ne sono molto contenta. Ovviamente si tratta di uno show di insieme, quindi sono coinvolta anche per gli altri personaggi tanto quanto lo sono con Daisy. È davvero difficile scrivere delle degne conclusioni per tutti i personaggi, ma devo dire che hanno fatto un lavoro davvero meraviglioso nel dare agli attori e ai fan una chiusura significativa. E lo hanno fatto in modo fantastico. Penso che per chiunque abbia guardato la serie sin dalla prima stagione, sarà un finale molto gratificante ".

Dopo aver rassicurato i fan sul fatto che il finale di Agents of SHIELD non sarà come quello di Game of Thrones, l'attrice ha aperto la porta a possibili spin-off della serie, smentendo però di essere implicata nel progetto di Secret Warriors per il momento.

Brie Larson, la star di Captain Marvel ha di recente rivelato che alcune delle star della MCU hanno chiesto a Kevin Feige un film di sole supereroine. Ecco cosa ha detto Bennet riguardo alla possibilità di unirsi a questo progetto:

"Se mi volessero, mi piacerebbe davvero tanto farne parte. Daisy è un vendicatore in alcuni fumetti, quindi mi piacerebbe assolutamente. Con l'universo Marvel non puoi mai dire mai. Guardate Clark Gregg: è morto probabilmente 800 milioni di volte nei panni di Coulson ma trova sempre un modo per tronare in vita. Avrò sempre spazio nel mio cuore per interpretare Daisy. Sarei davvero molto felice se arrivasse un'occasione del genere".

Bennet ha stuzzicato tutto il pubblico, ammettendo che nel corso di questa stagione ci saranno ritorni molto graditi. In Agents of SHIELD 7 ci sarà il ritorno anche di Coulson? Non ci resta che attendere. Intanto date un'occhiata al trailer del secondo episodio di Agents of Shield 7.