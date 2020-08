Agents of SHIELD, Chloe Bennet e il tatuaggio in onore della serie Marvel

La settima e ultima stagione di Agents of SHIELD si è ormai conclusa, e in concomitanta con il series finale, Chloe Bennet ha deciso di farsi un tatuaggio commemorativo del tempo passato nello show Marvel.

Anche se Chloe non sapeva fin dall'inizio cosa l'aspettasse, l'attrice ha recentemente commentato il suo stunt nei panni della supereroina Quake a.k.a. Daisy Johnson all'interno della prima serie tv del MCU, Agents of S.H.I.E.L.D., affermando che, nonostante lo show sia giunto a conclusione, Daisy sarà, in un modo o nell'altro, sempre parte di lei ("Noi qui stiamo parlando di una fine ma in realtà per me non penso finirà mai. Sarà per sempre un'enorme parte della mia vita").

Ebbene, le sue dichiarazioni non potrebbero essere più veritiere, letteralmente parlando: Bennet si è infatti recentemente tatuata un piccolo memento di Agents of S.H.I.E.L.D., un simbolo dal significato particolare quanto "on the nose" per il suo personaggio.

"A daisy for Daisy" scrive nel post che trovate anche in calce alla notizia, ovvero "una margherita per Daisy" (Daisy = Margherita in inglese).

Semplice e conciso, e soprattutto indelebile. Proprio come gli ultimi 7 anni di Agents of S.H.I.E.L.D..

E chissà che in futuro Quake non possa riapparire nel MCU...

Voi che ne pensate del tatuaggio di Chloe? Fateci sapere nei commenti.