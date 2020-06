Agents of SHIELD, Chloe Bennett speranzosa: 'Quake in un film Marvel? Sarei felicissima'

Il desiderio di gran parte dei fan Marvel di vedere un giorno la Quake di Chloe Bennett libera di esprimersi anche al di fuori di Agents of SHIELD, magari con un ruolo alla Maria Hill nel futuro del Marvel Cinematic Universe, non è un mistero.

Daisy Johnson è infatti da tempo uno dei personaggi più apprezzati della serie Marvel, sicuramente anche grazie all'ottima interpretazione di Bennett che, a tal proposito, si è detta al pari dei fan speranzosa di poter vedere un giorno il suo personaggio sul grande schermo.

Interrogata sulla possibilità di entrare a far parte a pieno titolo del Marvel Cinematic Universe, infatti, l'attrice ha ammesso: "Se loro mi volessero sarei felicissima di farne parte. Lei in alcuni fumetti è una degli Avengers, quindi mi piacerebbe davvero un sacco. Con l'universo Marvel non puoi mai dire mai. Guardate Clark Gregg: è morto qualcosa come 800 milioni di volte come Coulson e in qualche modo è sempre tornato in vita. Nel mio cuore ci sarà sempre spazio per Daisy. Sarei davvero entusiasta se dovesse saltar fuori questa opportunità".

Sempre Chloe Bennett ha poi detto la sua sul finale di Quake in Agents of SHIELD; l'attrice ha poi paragonato l'emergenza coronavirus ad Agents of SHIELD.