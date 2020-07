Agents of SHIELD, clamoroso! Leakato il trailer dell'episodio 8

Mentre siamo ancora in attesa di vedere il settimo episodio di Agents of SHIELD, è stato già leakato il trailer dell'ottavo episodio che confermerebbe un rumor di cui si vocifera da lungo tempo.

Il trailer ci mostra in primis in quale epoca viaggerà la serie dopo che gli Agents of SHIELD si sono goduti i mitici anni '80. E in secondo luogo introdurrebbe la presenza di un nuovo personaggio.

Molte persone infatti credono che Brenda Song interpreti Aero, una mutante che dovrebbe comparire a partire dalla seconda metà della stagione finale e svolgere un ruolo di fondamentale importanza nel finale della serie insieme agli altri agenti. Se ciò dovesse essere accertato con l'episodio 8, allora la trama perderebbe molta credibilità ma al contempo, molto probabilmente potremmo assistere ad un finale incredibilmente epico per la serie che si collegherà assolutamente con Avengers: Endgame.

Questo è stato uno dei paradossi più spesso criticato alla serie ABC, in quanto non vi è stata mai nemmeno una minima citazione agli eventi che hanno portato alla fine di Thanos, nonostante si tratti di uno dei capisaldi del MCU.

Per giungere al tredicesimo e ultimo episodio bisognerà percorrere ancora molta strada, e in attesa di scoprire cosa accadrà, vi lasciamo alle nostre prime impressioni su Agents of SHIELD 7