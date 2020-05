Agents of SHIELD, Clark Gregg anticipa il 'folle' viaggio nel tempo con le nuove immagini

Dopo il recente promo ufficiale di Agents of SHIELD 7, a meno di due settimane di distanza dalla premiere, Clark Gregg ha diffuso in rete quattro nuove immagini ufficiali della settima stagione che offrono un nuovo sguardo alle parti ambientate nel passato.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, le foto mostrano la versione LMD (Life Model Decoy) dell'agente Phil Coulson nel 1931. "Mancano solo 11 giorni al folle viaggio nel tempo" ha scritto l'attore apparso l'anno scorso anche in Captain Marvel nel post che ha condiviso su Instagram per svelare al pubblico le immagini.

Tra le novità dei nuovi episodi, lo ricordiamo, è da segnalare anche il ritorno di Patton Oswalt in Agents of SHIELD, che nelle precedenti stagioni aveva impersonato i fratelli Koenig (Eric, Billy, Sam e Thursto). I gemelli perfettamente identici sono stati agenti fedeli allo SHIELD che hanno anche aiutato a sviluppare la tecnologia che ha permesso la creazione dei Life Model Decoys, gli LMD. Sono inoltre stati dei fedeli alleati per Phil Coulson, che ha collaborato con loro per diverse missioni.

Il debutto della settima e ultima stagione è previsto negli Stati Uniti per il prossimo 27 maggio. Per quanto riguarda l'Italia invece non è ancora stata annunciata la data di uscita, ma a meno di sorprese nei prossimi mesi verrà resa disponibile nel catalogo di Sky.