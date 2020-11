Agents of SHIELD, Clark Gregg celebra il compleanno di Ming-Na Wen

Lo scorso agosto Agents of SHIELD è giunto al capolinea ma, nel cuore dei fan resta indelebile il ricordo di quei personaggi che ci hanno accompagnato per ben 7 stagioni. Tra tutti, un posto d'onore va certo a Clark Greg che ha interpretato l'amatissimo Phil Coulson in varie forme nel corso di questi anni.

Proprio quest'ultimo ha voluto fare gli auguri alla sua compagna d'avventura Ming-Na Wen che ha compiuto 57 anni. Oltre all'iconico ruolo dell'agente Melinda May in Agents of SHIELD, l'attrice si è fatta conoscere al grande pubblico doppiando Mulan nella versione statunitense del film d'animazione della Disney del 1998. Gregg con lo scopo di celebrare sui social il compleanno della sua collega ha scritto: "Buon compleanno a un'eccellente partner di ballo @MingNa".

In molti hanno sperato fino alla fine che tra l'agente Coulson e l'agente May potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia, gli sguardi affettuosi sono stati naturalmente molti ma, non si sono mai concretizzati in nulla di più serio.

Durante la conferenza stampa per il finale di stagione, sia la showrunner Maurissa Tancharoen che la Wen hanno parlato del finale di Philinda. Entrambe sono state concordi nell'affermare che ci sia qualcosa di particolarmente profondo tra i due: "Il mondo in cui Coulson e May si guardano quando parlando, è qualcosa di speciale. È molto chiaro che lei proverà sempre qualcosa per lui, il lutto per quello che era una volta. Penso che sia molto chiaro nel modo in cui si guardano l'un l'altro".

Mentre i fan continuano a sperare in uno spin-off su Quake, scopriamo insieme alcune interessantissime curiosità su Agents of SHIELD.