Agents of Shield, Clark Gregg interpreterà di nuovo Coulson? Scopriamolo insieme

Prima della nascita della serie Agents of Shield, Clark Gregg aveva già interpretato l'agente Phil Coulson nel primo film di Iron Man, apripista del Marvel Cinematic Universe nel 2008. Successivamente, è apparso in Iron Man 2 e Thor prima di morire tragicamente in in The Avengers del 2012.

Il suo decesso era però solo apparente, infatti rianimato, ha ottenuto il suo show personale, Agents of Shield, l'anno successivo. Durante la quinta stagione della serie però, Coulson ha perso nuovamente la vita e Gregg è tornato nella sesta stagione come Sarge, un personaggio un po' ambiguo e malvagio che comunque è morto. Ora, Coulson è rientrato nel cast, ancora una volta, come Chronicom LMD, un androide estremamente più avanzato rispetto a quelli visti sinora.

La serie è stata rinnovata per un'ultima stagione conclusiva, e i fan, che hanno già avuto modo di scoprire un altro gradito riorno in Agents of Shield 7, chiedono a gran voce di poter ancora rivedere Gregg nei panni del vero Coulson.

L'attore in un'intervista rilasciata a Variety ha detto: "Sembra davvero un buon momento per annunciare che ... davvero non lo so", sorridendo. "Non so niente! È difficile per me immaginare uno scenario in cui direi: "No, sono troppo occupato per mettere mano su una nuova ultima versione di Phil Coulson".

"Sono sempre elettrizzato quando li vedo cambiare timeline ed esporre un nuovo multiverso nel Marvel Cinematic Universe. Perché penso: "Beh, ho visto scenari in cui potrei ancora essere in giro". Ho davvero imparato che con questo personaggio non bisogna mai dire mai. Sono davvero molto grato per il viaggio che abbiamo fatto fin qui."

Tenuto conto che per Agents of Shield 7 sono stati confermati vari viaggi nel tempo, e che Coulson era già ritornato di recente anche in Captain Marvel, ambientato nel 1995, ormai sembra sempre più probabile un suo ritorno nel celebre show.