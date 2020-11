Agents of SHIELD: Clark Gregg farà una live con Elizabeth Henstridge su YouTube

Mentre aspettiamo di conoscere i prossimi progetti dei protagonisti di Agents of SHIELD, vi segnaliamo questa live di YouTube in cui saranno presenti Elizabeth Henstridge e Clark Gregg, protagonisti dello show di ABC.

In calce alla notizia potete trovare il tweet di @ClarkGreggU che avvisa tutti i fan di Agents of SHIELD che su YouTube sarà possibile rivedere in diretta l'episodio intitolato "T.R.A.C.K.S." insieme agli interpreti Phil Coulson e Jemma Simmons. La puntata fa parte della prima stagione dello show e vede i protagonisti prendere un treno che fa il giro attorno alle Dolomiti, per intercettare una importante spedizione della Cybertek. Come si può immaginare, la situazione peggiora rapidamente per i protagonisti, che si ritroveranno a dover combattere per sopravvivere. L'episodio è anche famoso per la scena in cui è presente anche Stan Lee, unico suo cameo in Agents e che potete rivedere nella gif presente nel messaggio di Twitter.

Come sapete, la serie si è conclusa dopo sette stagioni, ma i fan sperano di vedere altre avventure con i celebri agenti speciali, in particolare vorrebbero di rivederli nella serie Marvel incentrata su Nick Fury. In attesa di altre notizie ecco una nostra lista con i personaggi più forti di Agents of SHIELD.