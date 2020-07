Agents of SHIELD, Clark Gregg ringrazia Robert Downey Jr: 'Coulson deve tutto a lui'

Che l'agente Coulson debba ad Iron Man più di quanto debba ad Agents of SHIELD è una cosa quasi ovvia: nonostante figuri da sempre tra i personaggi più presenti e amati dello show Marvel, fu infatti grazie al film di Jon Favreau che il personaggio di Clark Gregg ebbe modo di fare il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe.

Un debito che lo stesso Gregg non dimentica: parlando di una possibile reunion tra Coulson e gli Avengers, infatti, l'attore ha voluto ricordare quanta gratitudine lui avverta nei confronti di Robert Downey Jr.

"Penso che ciò che Coulson è oggi lo debba tutto a Robert Downey Jr., a quelle scene insieme e a quegli scambi di battute. È lui che ti mette in condizione di fare del tuo meglio, di tirar fuori molto più di quello che riesci a fare di solito. Il modo in cui lui prese quelle scene e quel personaggio, in cui mi ha dato la vita in un certo senso" ha raccontato Gregg.

C'è poco da fare, insomma: l'MCU continuerà ad andare avanti anche dopo Iron Man, ma la presenza del personaggio di Downey Jr. sarà sempre forte e tangibile in ogni film e personaggio della saga. Nel frattempo, vediamo cosa ci ha rivelato il nuovo episodio di Agents of SHIELD; ecco invece chi, secondo alcuni fan, potrebbe essere il vero villain di Agents of SHIELD.