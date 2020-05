Agents of Shield, Clark Gregg svela nuove indiscrezioni su LMD Coulson

La settima stagione di Agents of Shield sta per arrivare e con essa avremo una nuova versione di Phil Coulson, il personaggio interpretato da Clark Gregg per oltre 12 anni. Stavolta vestirà i panni di Chromicom LMD, un androide estremamente avanzato, identico all'agente deceduto.

Proprio di recente, Gregg ha parlato a Variety condividendo le sue impressioni su questa nuova versione del suo personaggio.

"All'inizio sono stato un po' buttato in mezzo", ha detto Gregg della decisione di trasformare Coulson in un LMD. "Sono molto legato al personaggio di Coulson e interiorizzo tutto ciò che gli accade. Era davvero convinto di non volerlo. E anche se lo amo alla follia non volevo che Phil Coulson divenisse cibernetico. La loro idea al riguardo era molto particolare. Ora non sa più chi è e, si trova a chiederselo in continuazione. E non è nemmeno un LMD tipico. Ci sono altre cose molto più avanzate in lui. Penso che un giorno, quando ci sarà un'intelligenza artificiale estremamente avanzata, sarà più difficile dire davvero quale sia la differenza tra l'intelligenza organica e quella forma di intelligenza artificiale".

Molti si domandano se in Agents of Shield 7 tornerà di nuovo il vero Coulson e l'attore ha risposto in modo molto evasivo, mostrando tutto il suo legame emotivo con il personaggio.

"Sembra davvero un buon momento per annunciare che ... davvero non lo so", sorridendo. "Non so niente! È difficile per me immaginare uno scenario in cui direi: "No, sono troppo occupato per mettere mano su una nuova ultima versione di Phil Coulson".

Clark Gregg che ha di recente parlato di tutta la sua esperienza nel MCU, sembra quindi non negare in maniera assoluta questa possibilità. Tenendo anche in considerazione i vari salti temporali di Agents of Shield 7, potremmo forse rivedere il vero Phil Coulson in un'epoca passata come già accaduto in Captain Marvel. Non ci resta che attendere.