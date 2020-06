Agents of SHIELD, Clark Gregg svela il momento preferito nel MCU: sapreste indovinarlo?

Spesso, davanti ad una birra o magari una pizza, chiacchieriamo di serie TV e film, dei nostri episodi ed attori preferiti... Ma cosa succede quando sono gli stessi protagonisti a fare una classifica? Stavolta è il turno del protagonista di Agents of SHIELD Clark Gregg, che ha recentemente rivelato il suo momento preferito nel franchise Marvel.

Spesso gli attori titolari hanno parlato del fraterno legame nato sui milionari set del Marvel Cinematic Universe e a manifestarlo sono molto spesso i video dal dietro le quinte delle varie produzioni.

A confermarlo anche Gregg, che ha rivelato che il ricordo più bello dell'intera carriera nel franchise risale al 2008, più precisamente ai primissimi giorni sul set di Iron Man.

"In tutta sincerità sono la profonda amicizia che mi lega alle persone con cui cui ho realizzato i primi film del MCU. Quando li guardo penso che siano più che amici, quasi fratelli e sorelle. Insieme abbiamo realizzato qualcosa di davvero unico e che è diventato parte di un modo speciale e innovativo di raccontare una storia, in cui ogni film è un capitolo in più".

Ovviamente l'interprete dell'agente Phil Coulson ha dedicato un pensiero affettuoso anche ai colleghi con cui condivide il set di Agents of SHIELD:

"Ho lo stesso tipo di rapporto, forse anche più profondo, con il cast di Agents of SHIELD, da Chloe [Bennet] a Iain [De Caestecker], ma anche con Elizabeth [Henstridge] e Ming [Na Wen] e più recentemente con Henry [Simmons] e tutti gli altri che si sono aggiunti a noi. L'altro grande rapporto che ho è con i fan che in tutto il mondo fanno il tifo per Coulson: quando riesco ad incontrarli è per me un grande onore".

Intanto, la settima ed ultima stagione della serie Marvel continua la sua corsa e se nel secondo episodio di Agents of SHIELD abbiamo scoperto una connessione col Teschio Rosso, ancora prima sono state rivelate le dinamiche dei viaggi de tempo in Agents of SHIELD.