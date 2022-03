Agents of SHIELD, Clark Gregg ha qualcosa da dire su The Batman

A quanto pare la star di Agents of S.H.I.E.L.D. Clark Gregg è andato al cinema a vedere The Batman, il cinecomic DC diretto da Matt Reeves, e ha qualcosa da dire al riguardo.

Ormai un po' tutti abbiamo avuto modo di vedere The Batman, e questo vale per noi come per le celebrità, che hanno reso note sui social le loro reazioni al film con Robert Pattinson.

E mentre in molti si sono focalizzati su questo o l'altro aspetto della pellicola, una star Marvel si è limitato a fare una semplice osservazione via Twitter...

"Gil Colson? #The Batman" si legge infatti in uno dei suoi ultimi tweet.

Ovviamente, il riferimento vuole essere all'assonanza del nome del personaggio interpretato da peter Sarsgaard nel film, un corrotto procuratore distrettuale, con quello interpretato da Gregg nella celebre serie Marvel, il direttore dello S.H.I.E.L.D. Phil Coulson.

Negli Stati Uniti, Agents of Shield è approdato su Disney+ proprio come le serie Marvel Netflix sui Defenders, e vanno dunque ad arricchire il catalogo Marvel della piattaforma streaming.

Contrariamente ai personaggi di Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, tuttavia, dobbiamo ancora vedere Coulson, Quake e gli altri in una produzione MCU dopo la fine dello show, ma i fan si augurano un ritorno in grande in stile anche per i personaggi di Agents of S.H.I.E.L.D..

E voi, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.