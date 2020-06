Agents of Shield, Clark Gregg vuole questo personaggio nei film Marvel Studios

Clark Gregg da ormai 12 anni interpreta il ruolo dell'agente Phil Coulson nell'universo cinematografico Marvel. L'attore è apparso per la prima volta nel franchise in Iron Man del 2008, è poi tornato nella maggior parte dei film iconici del MCU ed è diventato uno dei protagonisti di Agents of SHIELD.

Di recente, Gregg ha rivelato di non essere sicuro del fatto che vedremo di nuovo Coulson in altri film Marvel ma, ha parlato degli altri personaggi della serie che meriterebbero maggiore spazio nel MCU.

"Penso che, ad un certo punto, dovrebbero davvero far posto a Daisy Johnson (Chloe Bennet) in uno di questi film, così come anche ai FitzSimmons (Iain De Caestecker ed Elizabeth Henstridge)", ha deto Gregg. "Penso che siano personaggi Marvel davvero di fondamentale importanaza".

L'attore pensa che questo sia proprio un buon momento per combinare Agents of SHIELD con i film Marvel: "Penso che ci sia molta libertà. So che ci sono state molte divisioni a causa di diverse entità aziendali, ma ora sembra che tutto sia sotto lo stesso tetto. Kevin [Feige] è brillante, e può fare qualunque cosa vuole".

Inoltre rispondendo alla domanda su probabile serie Disney+ dedicate a questi personaggi ha detto: "Non sai mai cosa vedrai. Sembra una presa in giro. Non so niente per davvero".

Durante le prime stagioni, la serie Agents of SHIELD è stata ritenuta canonica in quanto seguiva la stessa linea temporale degli altri film del MCU. A partire dalla sesta stagione le cose sono cambiate. Lo show non ha fatto alcun riferimento a Thanos e agli eventi di Endgame e in parlando di questo Gregg ha detto: "Quando ripenso alla stagione 1, e guardo al modo in cui si è incrociato con Hydra e come la serie si sia immerso a pieno nel mondo Marvel, sono molto emozionato. Poi le cose sono un po' cambiate e grazie a degli sceneggiatori coraggiosi abbiamo preso una nuova strada".

Intanto è stato diffuso il trailer della quinta puntata di Agents of SHIELD 7, si ritorna negli sfavillanti anni '70. In attesa di scoprire cosa accadrà date un'occhiata alle le nostre prime impressioni su Agents of SHIELD 7.