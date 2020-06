Agents of SHIELD, come si è evoluta la dinamica tra Mack e Coulson? Ne parla Henry Simmons

In America sono già andati in onda i primi due episodi della settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. e, come anticipato dal finale della sesta, abbiamo assistito al ritorno di Coulson. Ma cosa significa questo per il nuovo Direttore dello S.H.I.E.L.D., Alonso "Mack" McKenzie? Ne parla Henry Simmons.

In un'intervista con Collider, Simmons ha fatto un piccolo excursus del percorso del suo personaggio nello show, e in particolare di come si sia relazionato con il personaggio interpretato da Clark Gregg, l'ex-Direttore del team, Phil Coulson.

"Ciò che piaceva del rapporto tra Mack e Coulson era che inizialmente c'era una qualche frizione, perché Mack lo respingeva, per certi versi" spiega l'attore "Coulson era solito coinvolgere il Team in questioni sue personali, e Mack non apprezzava questo modo di fare. Mack era quella voce che gli si poneva contro e metteva in discussione la sua leadership. Ma poi hanno raggiunto un equilibrio, hanno iniziato a provare del rispetto reciproco, fino al punto di fidarsi l'uno dell'altro e affidare più responsabilità al mio personaggio, e lo stesso team una volta che Coulson non ci sarebbe più stato. Quando Mack è diventato il Direttore delo S.H.I.E.L.D., i primi tempi si è affidato spesso a Coulson e alla sua esperienza per andare avanti, poiché non aveva avuto modo di abituarsi al ruolo, essendogli stato affidato abbastanza all'improvviso.

E ora che Coulson è di nuovo parte del team, anche se sotto forma di LMD, cosa accadrà?E quale sarà la reazione di Mack?

"In quanto al ritorno di Coulson nella settima stagione, credo che Mack arriverà al punto in cui apprezzerà la sua presenza, ne riconoscerà il valore. Ma all'inizio, come avete visto, non ne è stato entusiasta. Non per motivi personali, ma perché Coulson non voleva essere portato indietro, quale che fosse il modo o la forma. È una questione di rispetto, per Coulson e per la sua volontà. Ma credo che si abituerà e la situazione si stabilizzerà presto".

Il prossimo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D. , Aliens Commies from the Future!, andrà in onda in America il 10 giugno. Qui invece potete trovare la programmazione italiana di Agents of S.H.I.E.L.D.