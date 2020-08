Agents of SHIELD, ecco come è nato l'eccezionale eliveivolo

Nonostante Agents of SHIELD si sia concluso un paio di settimane fa, molte sono ancora le curiosità che i fan hanno sulla serie. In molti si domandano come sia nato ad esempio l'eccezionale eliveivolo divenuto la sede dell'organizzazione sotto la guida di Mack interpretato da Henry Simmons.

A questa domanda ha risposto Mitch Dyer che si è occupato degli effetti visivi della serie: "L'eliveivolo è qualcosa che avevamo realizzato già in lavori precedenti, si trattava di un modello in stile film molto, molto pesante. Per la serie siamo partiti da questo progetto ma, visto che nei film era utilizzato per fin troppe attività, abbiamo pensato di snellirlo. Solo così poteva essere utilizzato in modo più efficiente".

"La cosa complicata di quella ripresa è che all'inizio mostra [Mack] che saluta i suoi compagni ma, non doveva sembrare un ologramma. In realtà lui è sulla nave ma non lo sai in quel momento. Quindi abbiamo progettato tutto come una sorta di passaggio da un ambiente interno a un ambiente esterno. Abbiamo dovuto riprendere tutto su sfondo verde così poi da inserire tutti i personaggi sulla struttura".



Dyer ha poi aggiunto: "L'esperienza della Digital Domain è stata fondamentale. Siamo stati in grado di fornire loro persone in movimento e interagenti sul ponte dell'elicottero che non pensavamo di poter ottenere in così alta qualità".

Un lavoro veramente eccezionale insomma che ha di certo soddisfatto tutti i telespettatori. Intanto i fan di Agents of SHIELD sperano in uno spin-off dedicato a Quake. Chissà, forse saranno accontentati.