Agents of SHIELD, il coming out di J. August Richards: 'Adesso sono pronto'

Lo scorso aprile J. August Richards, che ha interpretato Michael Peterson / Deathlok in Agents of SHIELD, ha reso pubblica per la prima volta la sua omosessualità. Il coming out è arrivato poiché nella serie NBC Council of Dads recita il ruolo di un uomo gay sposato.

"Non sarebbe stato onesto farlo senza farvi sapere che sono un omosessuale io stesso" aveva dichiarato all'epoca. Adesso, intervistato dalla rivista Out Front, l'attore ha raccontato che quello è stato solo l'ultimo passo di un lungo processo.

"Tutti quelli che nella mia vita dovevano saperlo lo sapevano già" ha spiegato. "Ho sempre fatto esattamente quello che volevo quando volevo, ma c'era un livello, un muro che ho sempre messo tra la mia carriera e la mia vita privata."

Secondo J. August Richards, c'è una "tendenza a limitare le cose che una persona gay può fare in questo mondo, e vale ancora di più per un attore gay, così come per un attore nero. Quindi, in giovane età, non mi sentivo pronto a fare questo passo. Adesso ho 46 anni e posso farlo. Ho la fiducia e le conoscenze per farlo. Se l'avessi fatto anche un giorno prima, sarebbe stato il momento sbagliato."

Parlando da attore nero e gay, l'attore si è detto fiducioso per il futuro. "Voglio che altri uomini gay, altri neri, altri attori, altre persone si sentano ispirate dal fatto che si possa fare coming out e sopravvivere. Questo è ciò che voglio davvero [...] Questa è la mia missione, e mi sembra che ogni volta che qualcuno si libera dia il permesso anche ad altri di liberarsi. Spero di rendere questo mondo un posto più equo per tutti."

