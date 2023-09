Agents of SHIELD compie 10 anni! I fan festeggiano l'anniversario della serie Marvel

L'episodio pilota di Agents of SHIELD è andato in onda il 24 settembre 2013, ovvero esattamente 10 anni fa. Per l'occasione, i fan si sono riversati in massa sui social per celebrare questo prestigioso anniversario per quella che è stata una delle serie Marvel più amate in assoluto, uscita all'indomani del successo planetario di The Avengers.

Il primo episodio ha visto il ritorno dell'agente Phil Coulson (Clark Gregg) dopo che una campagna promossa dai fan aveva chiesto la sua resurrezione dopo che Loki (Tom Hiddleston) lo aveva ucciso in The Avengers. L'episodio pilota vede infatti Coulson formare una nuova squadra di agenti composta da Skye/Daisy Johnson/Quake (Chloe Bennet), Melinda May (Ming-Na Wen), Grant Ward (Brett Dalton), Leo Fitz (Iain De Caestecker) e Jemma Simmons (Elizabeth Hentrisge).

La serie è durata sette stagioni e si è conclusa nel 2020. Nel 2021 ha esordito quindi la prima serie televisiva ambientata all'interno del MCU, ovvero WandaVision e tutt'oggi si discute ancora sulla canonicità di Agents of SHIELD, così come delle altre serie ABC come Agent Carter o Inhumans.

Molti fan nutrono la speranza che la Bennet possa un giorno tornare nel franchise. In precedenza, l'attrice ha parlato con Screen Rant e le è stato chiesto di un possibile ritorno/esordio di Quake nel MCU.

"Certamente. Certo, sarei aperta a questa possibilità. Ascoltate, ci sono molte cose in ballo. Amo profondamente i fan di SHIELD perché è questa tenacia che ha fatto sì che lo show andasse in onda, tanto per cominciare", ha detto la Bennet.

"Non sono mai stata contattata, chiamata o coinvolta in qualcosa dopo aver concluso lo show. E non sono coinvolta in nulla di ciò che sta per uscire. Non mi è stato chiesto, ma sarei più che entusiasta di indossare di nuovo i panni del personaggio. E, naturalmente, Daisy è una parte importante di me. Quindi mi piacerebbe molto, ma non mi è stato comunicato nulla al riguardo".

Tutte e sette le stagioni di Agents of SHIELD sono attualmente disponibili in streaming su Disney+.