Agents of SHIELD, Coulson al centro della scena nella nuovo foto

In vista della puntata in bianco e nero della prossima settimana di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., la ABC ha pubblicato quattro nuove foto che mostrano la star della serie Clark Gregg nei panni dell'amatissimo e sempre affidabile agente Phil Coulson.

Come sappiamo questo episodio sarà molto incentrato su Phil Coulson, mentre tenta il tutto per tutto, correndo contro il tempo nel tentativo di salvare l'agente Daniel Sousa (Enver Gjokaj) dal suo destino. Tutto sembra andare storto. Questo ccompito si rivelerà molto più difficile di quanto chiunque potesse immaginare.

Oltre agli episodi tre e quattro, si dice anche che la Gjokaj comparirà anche negli episodi otto, nove e dieci; il che significa che molto probabilmente la sua storia potrebbe essere lasciata in sospeso molto più a lungo del previsto, ma nulla è stato ancora confermato. Inoltre, come precedentemente riportato, questa puntata rappresenterà una grande novità, sarà totalmente in bianco e nero, il che potrebbe renderlo uno degli episodi più memorabili di questa ultima stagione in corso, l'ultima prevista per la serie che si chiuderà in agosto.

Il finale di Agents of Shield 7 sarà sicuramente spettacolare. Harry Simmons garantisce che tutti i fan impazziranno per la conclusione di Agents of Shield 7. Cosa ci aspetta? Non ci resta che attendere.