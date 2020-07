Agents of SHIELD, Coulson si riunirià con gli Avengers? Ecco cosa ne pensa Clark Gregg

La morte di Phil Coulson, è stato il motivo per cui gli Avengers nell'ormai lontano 2012, hanno deciso di unirsi. L'agente è poi ritornato come uno dei protagonisti di Agents of SHIELD, prima di morire nuovamente e rientrare a far parte della serie sotto forma di LMD. Quante chance ci sono di poterlo rivedere al fianco dei supereroi Marvel?

Ormai sappiamo bene quanto la serie ABC si sia distaccata totalmente dai film del MCU, scegliendo di coesistere al loro fianco in una sorta di bolla, senza mai farsi influenzare dai loro eventi. In molti si domandano se Agnets of SHIELD proseguirà in questo modo o se potranno esserci punti di contatto tra le produzioni.

A tal proposito è intervenuto Clark Gregg il quale ha ammesso di essere rimasto piuttosto deluso dal fatto di non aver avuto la possibilità di incontrarsi di nuovo con la squadra prima degli eventi di Avengers: Endgame, per rivolgere magari un ultimo saluto a Tony Stark. Tuttavia, ha un'idea di come potrebbero nuovamente incrociare i loro percorsi.



"Be', voglio dire, sai, la cotta per Cap non muore mai e io penso che Coulson è diventato quello che è grazie a loro. Il modo in cui ha reso quelle scene e quel personaggio, mi ha portato alla vita, in un certo senso. Potrebbero magari condividere ancora qualche missione in futuro. Chi può dirlo?".

Clark Gregg ha ringraziato calorosamente Robert Downey Jr nei giorni scorsi e, sarebbe stato divertente rivederli tutti insieme, ma ormai sappiamo che è un po' improbabile. Tuttavia, ora che Kevin Feige è responsabile della Marvel Television, forse troverà un modo per incorporare gli eventi di Agents of SHIELD. nel MCU? Se non altro, potrebbe probabilmente trovare un modo per riutilizzare Coulson nell'MCU. Staremo a vedere.

Nel frattempo pare che in Agenrts of SHIELD ci sia un villain insospettabile. Cosa accadrà nei prossimi episodi? Non ci resta che attendere.