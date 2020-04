Agents of SHIELD, Daisy Johnson apparirà in Avengers 5?

Promozione in vista per uno dei personaggi più amati di Agents of SHIELD: secondo alcune voci, infatti, una storica protagonista dello show potrebbe (relativamente) a breve fare il grande salto ed apparire sul grande schermo.

Stiamo parlando di Daisy Johnson, conosciuta anche come Quake: il personaggio interpretato da Chloe Bennet è da sempre una delle punte di diamante dello show di casa Marvel, e secondo alcune indiscrezioni gli Studios hanno in mente di farla apparire per la prima volta in un film del Marvel Cinematic Universe in occasione di Avengers 5.

Il momento, d'altronde, sarebbe propizio: la settima sarà l'ultima stagione per Agents of SHIELD e, al tempo stesso, per l'MCU è tempo di rinnovamento dopo il gran finale della Fase 3 con Avengers: Endgame. Dare a Daisy un ruolo simile a quello ricoperto finora dalla Maria Hill di Cobie Smulders, dunque, potrebbe effettivamente essere la soluzione giusta per portare una ventata d'aria fresca nel franchise e, al tempo stesso, valorizzare un personaggio molto amato.

Cosa ne pensate? Vi farebbe piacere vedere Quake nel prossimo Avengers? Nel frattempo, Agents of SHIELD 7 vedrà il ritorno di Sousa; a tal proposito Clark Gregg si è detto esaltato dal crossover tra Agents of SHIELD e Agent Carter.