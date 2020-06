Agents of SHIELD: Darren Barnet si propone come nuovo Joker, ecco la sua idea

Conosciuto ai più per il ruolo di Paxton nella serie Netflix 'Non ho mai...', Darren Barnet ha da poco fatto il suo debutto nella settima e ultima stagione di Agents of SHIELD. Come rivelato in una recente intervista, però, l'attore sogna di interpretare un altro importante ruolo legato ai fumetti di supereroi.

"Un giorno mi piacerebbe interpretare una sorta di spin-off di Joker, un Joker giovane, qualcosa di oscuro e misterioso" ha spiegato infatti l'attore a Comicbook.com, prima di raccontare la sua idea per un nuovo film dedicato al Clown Principle del Crimine: "So che non è un franchise di per sé, ma se realizzassero qualcosa di simile a Fight Club in cui potessi interpretare un personaggio come il Tyler Durden di Brad Pitt, per me sarebbe un sogno che diventa realtà."

Impersonato negli anni da Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto, Cameron Monaghan, il personaggio di Joker ha trovato nuova linfa l'anno scorso grazie allo straordinario successo ottenuto dal film di Todd Phillips, che è valso al suo nuovo interprete, Joaquin Phoenix, il premio Oscar come miglior attore protagonista.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Barnet nei panni del villain DC? Fatecelo sapere nei commenti. Per altre notizie, vi lasciamo al promo di Agents of SHIELD 7x05.