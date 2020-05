Agents of Shield, un divertentissimo video fan made racconta la quarantena

L'ultima stagione di Agents of SHIELD volgerà al termine alla fine di questo mese e i fan non vedono l'ora! Vari rumors si susseguono sulla conclusione ed è stato anche confermato il gradito ritorno di Patton Oswalt, che riapparirà nello show per la prima volta dopo la quarta stagione

In questi giorni è stato diffuso online un divertentissimo video fan made, che mette in mostra le conseguenze del lockdown. L'account dei fan Agents of SPOOF ha recentemente preso "4.722 Hours", uno dei più amati episodi dello show (che racconta le vicende di Jemma Simmons alias Elizabeth Henstridge, bloccata su un pianeta lontano), e lo ha reinventato per la quarantena.

Il video intolato "1490 hours of Quarantine" ha attirato l'attenzione di Elizabeth Henstridge, che lo ha condiviso sul suo account Instagram definendolo eccezionale.

Lo stesso Craig Titley, che ha scritto l'episodio iconico, ha commentato il post: "Sai cosa @lil_henstridge @jessebochco sono ancora dannatamente orgoglioso di quel piccolo episodio che abbiamo realizzato".

Di seguito vi lasciamo il post tratto dal profilo ufficiale dell'attrice.

Dal nuovo promo di Agents of Shield 7 risulta evidente che alcune scene saranno ambientate nel passato, in particolare negli anni '30, mentre altre nel futuro, e che saranno notevolmente influenzate dalle scelte che faranno i protagonisti della serie. Come andrà a finire? Non ci resta che attendere.