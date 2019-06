Agents of SHIELD: Dove Cameron parla del suo possibile ritorno nello show

Intervenuta ai microfoni del programma radio di Graham Norton sulla BBC, Dove Cameron è parlato del suo ruolo in Agents of SHIELD e del suo possibile (anche se improbabile) ritorno.

L'attrice ha interpretato Ruby Hale nella quinta stagione della serie Marvel e, nonostante il personaggio sia stato ucciso qualche episodio dopo, è stato detto alla star di Descendants che "in questo mondo tutto può accadere".

"Mi è piaciuto molto fare Agents of SHIELD, per me era un ruolo diverso dal solito e ho adorato recitare la parte del villan," ha dichiarato la Cameron. "Mi piacerebbe tornare ad interpretare Ruby. Agents of SHIELD è uno di quei mondi dove tutto può succedere. Qualche stagione fa qualcuno ha perso la testa ed è riuscito comunque a tornare, o qualcosa del genere."

"I produttori mi hanno detto che in mondi di questo tipo tutto può accadere, puoi sempre fare ritorno," ha poi aggiunto l'attrice. "Per ora non ho sentito niente, ma di sicuro mi piacerebbe farlo. E' un grande cast e una grande crew. No, la porta non è chiusa del tutto."

In attesa quinto episodio della stagione in corso, intitolato The Other Thing e in onda il 14 giugno, vi ricordiamo che Agents of SHIELD è già stata confermata per una settima stagione, che a detta di Clark Gregg potrebbe essere anche l'ultima visto il futuro incerto delle serie Marvel.