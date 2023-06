Agents of SHIELD, un easter-egg della serie TV nel video della difesa di Trump

L'MCU nel mondo di Trump? Nessuno se lo sarebbe mai aspettato e neanche lo stesso Mark Kolpack, supervisore degli effetti visivi per i 136 episodi della serie Marvel Agents of SHIELD, che ha notato un riferito alla serie TV sullo sfondo della difesa di Donal Trump.

Kolpack ha riportato su Twitter tutta la sua meraviglia per aver notato un particolare proprio mentre guardava il canale televisivo statunitense MSNBC dove l'avvocato incaricato della difesa di Donald Trump contro le accuse di frode aziendale nel corso della campagna elettorale del 2016, Bradley Moss era in collegamento dal proprio studio. E proprio su quello sfondo, Kolpack ha scorto un documento di Agents of SHIELD, ma non uno qualunque bensì quello di Larry Young!

Moss è entrato in possesso di un pezzo da collezione ossia un libro contenente le recensioni di Agents Of SHIELD di Larry Young, ossia l'editore indipendente di fumetti AIT/Planet Lar, con prefazione di Eric Palicki e proprio per questo motivo l'avvocato ha iniziato a farsi vanto di questo pezzo da esposizione anche in televisione!

Larry Young, infatti, è un agente dello SHIELD he guidava la Air Cavalry il cui nome è un omaggio di Joe Casey all'editore dove l'autore mosse i primi passi nel mondo del fumetto.

Agents of SHIELD non è una serie canonica dell'MCU, ma non per questo ha ricevuto molto affetto dal pubblico che invece spinge sul riconoscimento da parte del Marvel Cinematic Universe: se volete recuperare le sette stagioni di Agents of SHIELD, la serie TV ha debuttato lo scorso anno su Disney+.