Agents of SHIELD, Elizabeth Henstridge debutta alla regia con l'episodio perfetto

Elizabeth Henstridge è un volto noto di Agents of SHIELD che ora si appresta ad intraprendere una nuova avventura, dirigendo il nono episodio della serie. Nel corso delle sette stagioni ha interpretato il ruolo di Jemma Simmons, la prodigiosa agente esperta di scienze biologiche sia umane che aliene che, ha trovato e poi perso l'amore di Leo Fitz.

"As I Have Always" sembra essere un episodio cardine per le sorti dello SHIELD che dovrà trovare un modo per fermare il loop prima di essere cancellato da un vortice temporale. In una recente intervista a Tv Guide la Henstridge ha parlato della sua esperienza alla regia e di come ha affrontato uno degli episodi più complessi della stagione.

"Abbiamo i registi più incredibili che ci siano. Molti di loro sono una specie di registi regolari. Quindi ho avuto modo di conoscerli abbastanza bene e prendere spunto da loro. Ho imparato molto da Jesse Bochco, Kevin Tancheron, Nina Lopez-Corrado, Garry Brown, Clark Gregg".

Poi ha aggiunto: "Ho sempre amato stare sul set, sin dal primo istante in cui ho ottenuto il mio primo lavoro e sono rimasta affascinata da tutto il processo di produzione cinematografica. Quindi ero curiosa di stare alla regia. Ogni volta che non stavo lavorando, ero dietro il monitor a porre domande fastidiose a qualcuno e ora alla settima stagione mi hanno dato una grande possibilità".

L'interprete di Jesse Simmons ha poi detto: "Affinché un attore diriga un episodio, ci vuole una grande organizzazione. Hai un paio di settimane di preparazione come regista e poi lo giri e poi sei in post-produzione. Penso che l'episodio 9 sia stato perfetto in molti modi diversi, ma anche logisticamente. È stato un episodio da sogno per me. É stato veramente molto emozionante per tutto ciò che accade".

Intanto Clark Gregg ha parlato del suo futuro dopo Agents of SHIELD, per molti progetti sono in cantiere ma, continua ad aver un sogno nel cassetto. Nonostante tutto l'attore spera in un nuovo incontro tra Coulson e gli Avengers.