Agents of SHIELD, Elizabeth Henstridge: 'Felice di com'è finita, ma spero di tornare'

Le avventure nell'universo Marvel non si dimenticano facilmente: lo sa bene Elizabeth Henstridge, che a due anni dalla conclusione di Agents of SHIELD non smette di pensare alla sua Jemma Simmons, nella speranza di poter tornare nei suoi panni, magari, in un futuro progetto del Marvel Cinematic Universe.

Mentre i fan chiedono che Agents of SHIELD venga resa canonica, infatti, Henstridge è tornata a parlare del finale dello show, dicendosene assolutamente soddisfatta: "Sono soddisfatta di come sia finito. Alla fine della quinta stagione pensavamo tutti che fosse finita, dopodiché siamo riusciti a fare altre due stagioni ed è stata una grandissima gioia. Ho amato il finale. Non pensavo mi sarei mai sentita pronta a dire addio a quello show, ma gli sceneggiatori hanno svolto un ottimo lavoro" sono state le parole dell'attrice.

Circa un suo possibile ritorno nel franchise, Henstridge si è quindi detta speranzosa: "Sono davvero fiera di quell'episodio finale, penso sia uno splendido spot per la serie. Ma comunque ho amato far parte dello show, ho amato quella famiglia, ho amato interpretare Simmons, quindi sì, sarei ovviamente sempre disponibile a riprendere il mio ruolo, assolutamente".

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Jemma Simmons, magari sul grande schermo? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, anche Ming-Na Wen ha parlato del futuro di Agents of SHIELD.