Agents of SHIELD, Enver Gjokaj: 'Sono felicissimo di rivestire i panni di Daniel Sousa'

Come abbiamo avuto modo di vedere i viaggi nel tempo sono alla base di Agents of SHIELD 7,permettendoci di rividere anche numerosi personaggi tanto amati e mai dimenticati. É questo il caso di Daniel Sousa interpretato da Enver Gjokaj. Il suo ritorno era già stato annunciato da tempo tra l'entusiasmo dei fan che adoravano veramente tanto l'agente.

In una recente intervista l'attore statunitense di origini albanese ha parlato con grande gioia del suo ritorno allo SHIELD : "Quando è finita l'Agente Carter, avevo praticamente detto addio a Daniel Sousa. Quando sono stato richiamato, è stata per me un'immensa sorpresa. Non ero coinvolto nelle discussioni interne della Marvel, quindi sono stato l'ultimo a saperlo".

"Rispetto a quando lo abbiamo salutato, Daniel ha avuto una notevole evoluzione nello SHIELD. Ciò ci ha permesso di essere più liberi nella sua rappresentazione. Ora è in una nuova fase della sua vita. È molto più capace. È stato diverso ma allo stesso tempo molto più divertente interpretalo. È così divertente recitare, lavorare come attore, sei nel mezzo di tante cose folli che e non hai idea di cosa stia succedendo".

Parlando del salto temporale che subisce Sousa, Gjokaj ha aggiunto: "Si trova molto spaesato, non oso immaginare come sarebbe stato per me essere preso e gettato nel futuro".

Sulla fine di Agent Carter e del suo rapporto con Peggy ha poi detto: "Non so come si sia concluso il rapporto tra i due, bisognerebbe chiederlo in modo più preciso alla Marvel. Certamente c'è dell'imbarazzo nell'aria".

L'attore ha poi ammesso di conservare piccoli ricordi dal set e vari regali dei fan molto gelosamente: "Ho conservato un piccolo badge SSR dell'agente Carter. L'ho tenuto, ed è davvero divertente ed è un piccolo segno del mio cammino. La maggior parte delle cose che conservo sono però donate dai fan. Soprattutto action figure e Funko Pop. Quando sei a una convention, le persone vengono da ogni luogo e hanno qualcosa da regalarti, e questo per me significa molto.

Intanto la stagione conclusiva prosegue a gonfie vele, e sono molti i riferimenti al MCU in Agents of SHIELD 7. Cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi episodi?