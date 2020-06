Agents of SHIELD, Enver Gjokak poteva riprendere il suo ruolo di The Avengers

Come anticipato dal promo di Agents of SHIELD 7x03, la stagione finale della serie ABC vede nel cast anche la star di Agent Carter Enver Gjokay.

Quello che forse non sapete, però, è che l'attore ha ricoperto un altro ruolo nel Marvel Cinematic Universe: nel 2012 ha infatti recitato in The Avengers nei panni di un poliziotto di New York, personaggio che sarebbe potuto apparire in Agents of SHIELD al posto dell'Agente Sousa.

"Era davvero inaspettato. Ne abbiamo parlato per anni con Joss Whedon, Jed Whedon, e Maurissa Tancharoen" ha spiegato Gjokak durante una recente intervista con TV Line. "C'è stato anche un falso allarme, sarebbe potuto accadere diverso tempo fa. Abbiamo discusso per il mio ritorno nel ruolo di The Avengers, il poliziotto, ma nulla è mai stato reso ufficiale."

Dopo il terzo episodio della settima stagione (in arrivo da noi il 19 giugno), lo ricordiamo, l'agente tornerà anche in altri episodi della stagione finale di Agents of SHIELD: Enver Gjokaj è accreditato come membro del cast anche negli episodi 7x08, 7x09 e 7x10.

Avete già visto i primi episodi della stagione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Per altri approfondimenti, qui potete trovare le nostre prime impressioni su Agents of SHIELD 7.