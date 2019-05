Agents of SHIELD, l'episodio 3x20 svelò il segreto di Captain America?

Il post-Avengers: Endgame è stato tutto un fiorire delle teorie più disparate. Uno dei più interessati dal fenomeno è stato Captain America, la cui storyline è stata oggetto di non poche speculazioni.

Come sappiamo, infatti, il buon Steve Rogers ha deciso, una volta rimessa a posto la Gemma del Tempo, di tornare ancora più indietro nel passato e vivere finalmente la tanto agognata storia d'amore con Peggy. I fan, allora, si sono scatenati: la scelta di Cap ha creato una linea temporale alternativa? Il passato di Cap è sempre stato questo?

Entra qui in gioco "Emancipation", episodio 3x20 di Agents of SHIELD. L'episodio, ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War, vede l'agente Coulson leggere il necrologio di Peggy Carter su un giornale. Nell'articolo ci sono ovviamente alcuni dettagli sulla vita privata di Peggy, tra i quali salta all'occhio il passaggio riguardante i suoi due figli. La domanda sorge spontanea: i figli di Peggy sono i figli avuti con Steve Rogers tornato nel passato? Steve, quindi, è sempre stato il marito di Peggy? Oppure l'Universo Marvel ha, finora, seguito una timeline alternativa rispetto a quella creata da Cap con la sua decisione sul finale di Endgame?

Tutte domande che per ora non trovano risposte certe, ma sulle quali la Marvel si diverte senz'altro a disseminare indizi. La sesta stagione di Agents of SHIELD, intanto, è appena iniziata e già ci ha regalato un easter egg su L'Incredibile Hulk (2008). Durante il primo episodio, inoltre, è stato anche omaggiato Stan Lee, scomparso ormai sei mesi fa.