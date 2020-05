Agents of SHIELD, ci sarà l'episodio crossover con Avengers? Finalmente la risposta

Nonostante i tanti, ovvi punti di contatto Agents of SHIELD e il Marvel Cinematic Universe hanno sempre vissuto esistenze meravigliosamente autonome, con qualche riferimento qua e là ma mai influenzandosi in maniera concreta. Possibile che le cose siano destinate a cambiare?

Sono in molti, infatti, a credere che questa stagione conclusiva di Agents of SHIELD porterà entro l'episodio finale alla tanto attesa collisione con il Marvel Cinematic Universe, un po' come accaduto anche sul versante DC con il Flash di Ezra Miller in Crisi sulle Terre Infinite.

Convinzione che sembra trovare conferme nelle parole dei produttori, che in una recente intervista hanno dichiarato: "Sì, penso che alla fine succederà qualcosa" (Jed Whedon), "Sì, qualcosa accadrà sicuramente" (Jeffrey Bell). Parole che non lasciano troppo spazio a dubbi di sorta, non trovate?

"Penso di poter dire in tutta sicurezza che i fan proveranno le emozioni che vogliamo che provino in questo finale, e si sentiranno pienamente soddisfatti" ha aggiunto poi Jed Whedon. Insomma, l'asticella delle aspettative a questo punto non può che alzarsi con decisione: speriamo che ai buoni propositi seguiranno episodi all'altezza!

Recentemente, intanto, uno dei produttori aveva assicurato che i fan avrebbero amato alcuni episodi di Agents of SHIELD 7; gli stessi produttori non hanno poi voluto chiudere la porta ad eventuali spin-off di Agents of SHIELD.