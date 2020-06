Agents of SHIELD, l'ultimo episodio ha rivelato una connessione con Teschio Rosso

Nella serata di ieri è andato in onda negli Stati Uniti il secondo episodio della settima e ultima stagione di Agents of SHIELD, intitolato Know Your Onions. Nell'episodio è presente un riferimento a Teschio Rosso, il villain di Captain America - Il primo Vendicatore.

Naturalmente sconsigliamo la lettura a chi non vuole incorrere in spoiler. Nel secondo episodio di Agents of SHIELD continua il viaggio nel tempo della squadra nel 1931. L'episodio precedente aveva rivelato che Freddy è in realtà Wilfred Malick. Una donna misteriosa gli aveva consegnato una boccetta contenente del liquido verde, e ieri sera è stato chiarito cosa contenesse.

Jemma, infatti, dopo aver notato una macchiolina di liquido sulla scarpa della donna, la fa analizzare. "Questo composto fa parte della formula che è apparsa per la prima volta in Germania durante la seconda guerra mondiale" spiega. "È stato sintetizzato da uno scienziato tedesco chiamato Abraham Erskine, e utilizzato per la prima volta da un uomo di nome Johann Schmidt."

Quest'ultimo, naturalmente, è meglio noto come Teschio Rosso. La conclusione di Jemma è quindi che "Freddy Malick sta per consegnare l'ingrediente chiave utilizzato per creare il siero del super soldato."

Mentre il team discute sulla sorte di Freddy, quest'ultimo riesce ad allontanarsi, portando con sé la boccetta. Questo significa che gli eventi di Captain America - Il primo Vendicatore non saranno modificati in questa cronologia.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer dell'episodio 7x03 di Agents of SHIELD. L'ultima stagione della serie arriverà a breve anche in Italia su Fox.