Agents of SHIELD, i fan rivendicano lo show all'interno del Marvel Cinematic Universe

Per diverso tempo si è pensato che WandaVision potesse essere lo show che avrebbe contraddistinto il Marvel Cinematic Universe in questo tormentato 2020. La decisione di far uscire la serie a gennaio 2021 ha scatenato i fan online, che hanno rimarcato come il 2020 sia il primo anno senza una novità dell'MCU tra cinema e tv.

Tuttavia i fan di Agents of SHIELD si sono 'ribellati', ricordando che la settima e ultima stagione è stata distribuita proprio quest'anno, concludendo un lungo percorso sul piccolo schermo. Per anni si è dibattuto sul fatto che la serie rientri o meno nel canone del Marvel Cinematic Universe.



Il dibattito è proseguito dopo l'annuncio su Twitter rilanciato da DisgustingFilm, nel quale si ufficializzava l'arrivo a gennaio di WandaVision.

Agents of SHIELD è stata co-creata per la ABC da Joss Whedon ed è basata sull'organizzazione S.H.I.E.L.D., una fittizia agenzia dedita allo spionaggio e al mantenimento della pace in un modo popolato da supereroi e da altri esseri sovrumani.

La trama verte principalmente sulla storia di Phil Coulson, interpretato da Clark Gregg. La serie si è conclusa proprio quest'anno, con la distribuzione della settima stagione.

Il personaggio di Phil Coulson è comparso anche in alcuni film del Marvel Cinematic Universe, sempre interpretato da Gregg.



Su Everyeye trovate la recensione della settima stagione di Agents of SHIELD e cinque curiosità sull'amatissima serie Marvel.