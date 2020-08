Agents of SHIELD, i fan sognano uno spinoff su Quake: ecco l'epico trailer

Agents of SHIELD è terminata da poco ma, nessuno vorrebbe dire addio agli amati protagonisti della serie. Tra questi, spicca certamente Daisy Johnson che in molti sperano di rivedere in uno spinoff su Disney+. Proprio nella speranza che questo sogno diventi realtà, un fan ha creato un epico trailer per una serie tutta dedicata a Quake.

Il video creato dallo YouTuber Mariavc, combina filmati dello SHIELD e del più ampio Marvel Cinematic Universe in generale, nel tentativo di dipingere l'agente Johnson come un membro dello SWORD, al servizio del Nick Fury di Samuel L. Jackson.

Questa ipotesi non è da escludere a prescindere, infatti il finale di Agents of SHIELD è rimasto piuttosto aperto per molti dei suoi personaggi principali, quindi l'idea di rivederli prima o poi, non è del tutto assurda. Tra l'altro, la stessa Chloe Bennet non ha mai negato il possibbile ritorno di Quake. L'attrice si è detto più volte pronta a riprendere il ruolo di Daisy che ha tanto amato se, se ne presentasse l'opportunità.

"Sicuramente lo farei", ha detto Bennet quando le è stato chiesto se sarebbe tornata. "Voglio dire, ho un debole per lei. Ho iniziato a girare nei suoi panni quando avevo 20 anni, e poi ho finito quando ne avevo 27. Solo durante questo ultimo periodo in isolamento,ho potuto ragionare sugli ultimi sette anni e quanto hanno significato per me. Non mi ha ancora colpito particolarmente il fatto che lo spettacolo sia finito, quindi per me è come se non avessi ancora detto addio a Daisy".

Dunque porte aperte ad un possibile spinoff su Quake. Chissà che Kevin Feige non possa ascoltare il volere dei fan e quello della stessa Bennet, dopotutto anche Coulson era morto ma, i trend su Twitter hanno cambiato le carte in tavola. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Daisy Johnson? Fatecelo sapere nei commenti.