Agents of SHIELD, il finale doveva citare apertamente lo schiocco di Thanos

L'episodio finale di Agents of Shield ha citato un importante evento di Avengers: Endgame, ma a quanto pare gli autori avevano pensato ad un riferimento ancora più esplicito nei confronti del Marvel Cinematic Universe.

Intervistato dal New York Times per parlare del dietro le quinte della serie, lo showrunner Jed Whedon ha infatti rivelato che, oltre a nominare il Regno Quantico, la puntata doveva includere anche un riferimento allo schiocco di Thanos in Avengers: Infinity War.

"Alcune delle cose che hanno fatto con il viaggio nel tempo di Endgame hanno indicato l'esistenza di altre linee temporali in cui si verificano altre avventure" ha spiegato Whedon. "Stiamo seguendo la regola del Multiverso. L'unico modo in cui qualcuno può sopravvivere allo schiocco di Thanos nel film è entrare nel regno quantico, e inizialmente volevamo menzionarlo, visto che abbiamo usato il regno quantistico per spostarci tra le linee temporali. Ma è stato tagliato per una questione di tempo."

Ricordiamo che in Italia Agents of Shield va in onda sul palinsesto di Sky, che trasmetterà i due episodi finale rispettivamente il 21 e 28 agosto. Nel frattempo, vi lasciamo al video di addio del cast di Agents of SHIELD e alle parole di Chloe Bennet sul possible ritorno di Quake nell'universo Marvel.