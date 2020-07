Agents of SHIELD, quale sarà il futuro nel MCU per gli eroi della serie?

Manca sempre meno alla conclusione della settima e ultima stagione di Agents of SHIELD, e il pubblico di affezionati inizia a chiedersi dove e quando potrà rivedere i protagonisti della serie nel Marvel Cinematic Universe. Non sempre la relazione tra Marvel Studios e Marvel Television è stata facile.

"Le persone che girano film per la Marvel, perché non riconoscono ciò che succede nel nostro show?" aveva polemizzato nel 2016 Chloe Bennet. "Perché a loro non importa. Il Marvel Cinematic Universe ama fingere che tutto sia collegato, ma poi non riconosce affatto il nostro show."

In ogni caso, quasi tutti i progetti targati Marvel Television stanno per chiudere. Un modo facile per continuare a utilizzare gli agenti di SHIELD nel MCU, in ogni caso, ci sarebbe: farli diventare agenti di SWORD.

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, come lascia intendere anche una scena post-crediti di Spider-Man: Far from Home, introdurrà infatti una nuova organizzazione per proteggere il mondo dalle minacce aliene.

Il logo SWORD compare inoltre in alcune foto dal set di WandaVision. Ciò che sappiamo è che Nick Fury è alla ricerca di personale per la sua nuova organizzazione, e gli Agents of SHIELD sono senz'altro qualificati. Li abbiamo visti negli anni combattere Hydra, o viaggiare nel tempo.

Se la teoria fosse confermata, Chloe Bennet e gli altri potrebbero ottenere quel riconoscimento all'interno del MCU che sembra gli sia un po' mancato finora, e anche approdare come team sul grande schermo.

Nei giorni scorsi, i protagonisti di Agents of SHIELD sono scesi in campo per una giusta causa, mentre è stato da poco pubblicato un teaser anni '80 della serie.