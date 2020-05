Agents of SHIELD, guardate gli splendidi poster della stagione finale

Agents of SHIELD è pronta a tornare sul piccolo schermo con l'ultimo ciclo di episodi che andrà a concludere lo show seriale del Marvel Cinematic Universe. Per celebrare il ritorno dello show, l'account Twitter ufficiale ha pubblicato i character poster dell'ultima stagione, dedicati ai personaggi principali che vedremo nell'atto conclusivo.

La settima stagione di Agents of SHIELD andrà in onda negli Stati Uniti dal 27 maggio, mentre in Italia non è stata ancora ufficializzata la data d'uscita, sul canale Fox.

Lo show tornerà a raccontare le ultime avventure dell'agente Phil Coulson, interpretato da Clark Gregg.



"Sarà un addio agrodolce quello che diremo alla serie tv" ha dichiarato Jeph Loeb, capo di Marvel Television nonché produttore esecutivo della serie "Il nostro successo è un testamento per i nostri straordinari fan e saremo sempre in debito con loro per il loro incredibile e infinito supporto. Vogliamo finire in maniera più che degna e completare una saga incredibile dopo sette meravigliose stagioni e 136 ore di qualità".

La settima stagione includerà diversi viaggi nel tempo, non solo quelli legati agli anni '30. Lo stesso Clark Gregg ha anticipato un viaggio nel tempo con le nuove immagini.

Il cast principale dello show comprende anche Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Henry Simmons, Natalia Cordova-Buckley, Elizabeth Henstridge, Iain de Caestecker e Jeff Ward.

Lo show è stato creato per ABC da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tanchaeron.