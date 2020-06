Agents of SHIELD: Hayley Atwell rivela se sarà presente nella stagione finale della serie

Sono numerosi i fan delle opere Marvel che sperano in un cameo di Peggy Carter in Agents of SHIELD: l'attrice ha deciso quindi di rispondere ad un utente che le ha posto questa domanda sul suo profilo Instagram.

Come sapete i protagonisti della serie Marvel sono attualmente impegnati in viaggi nel tempo, che li hanno portati anche negli anni '50 e ad incontrare l'agente Sousa. Per questo in molti pensavano che nel crossover con Agent Carter sarebbe apparsa anche Hayley Atwell, rimanendo però delusi per la sua assenza. In un post su Instagram dedicato alle vittime del rogo di Grenfell, l'attrice ha risposto anche a dei commenti dei fan, in particolare ad un utente che ha scritto di aspettare con ansia la sua comparsa nelle puntate di Agents of SHIELD.

Il commento di Hayley Atwell è stato molto breve, anche a causa della serietà del post presente sul suo profilo, ha risposto infatti con un semplice "no", confermando così la sua assenza dalla stagione conclusiva della serie.

Aspettiamo la messa in onda della prossima puntata, per scoprire come continuerà la storia dello show prodotto da ABC, se cercate altre indiscrezioni sulla storia, vi segnaliamo le ultime foto di Agents of SHIELD condivise dal network televisivo e incentrate sul personaggio dell'agente Coulson.