Agents of SHIELD: Henry Simmons è molto legato al ruolo di Mack, ecco perché

Continuano le interviste a Henry Simmons di Agents of SHIELD: questa volta l'attore ha voluto rivelare cosa ne pensa della parte di Mack, dopo aver girato le puntate della stagione conclusiva della serie Marvel.

In una intervista concessa ai giornalisti di Collider, l'attore ha voluto parlare del personaggio di Mack e di quello che ha significato per lui e la sua carriera: "Quando accetti qualsiasi lavoro da attore, il personaggio rimane sempre con te in qualche modo. Ci vuole tempo, adesso sono riuscito ad uscirne fuori, ma c'è voluto un po' di tempo per uscire dalla parte. Abbiamo finito di girare a luglio e per questo motivo non ho accettato altri lavori per tutto il 2019, sono voluto rimanere vicino alla mia famiglia. Fare i miei doveri di marito e padre e aiutare la mia famiglia mi ha aiutato molto. È uno dei miei personaggi preferiti, forse quello che mi è piaciuto di più interpretare perché era un lavoro molto vario, c'erano scene comiche, d'azione e drammatiche. È veramente il mio personaggio preferito".

La prossima puntata della stagione andrà in onda il dieci giugno e si intitolerà "Alien Commies from the Future".